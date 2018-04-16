تعيين أيمن قنديل رئيسا تنفيذيا جديدا لشركة أكسا إيجيبت للاستثمار

كتب - مصطفى عيد:

أعلنت شركة أكسا إيجيبت للاستثمار في بيان اليوم الإثنين، عن تعيين أيمن قنديل رئيسا تنفيذيا جديدا للشركة.

وبحسب البيان، سيتولى قنديل مهامه الجديدة في الأول من يونيو من هذا العام، حيث سيخلف جيلبرت شاهين، الذي سيصبح الرئيس التنفيذي لـ (AXA Partners) ضمن مجموعة أكسا، في حين سيظل عضوا في مجلس إدارة أكسا مصر.

وأيمن قنديل كان جزءا من الفريق المؤسس لأكسا في مصر منذ عام 2015 بصفته رئيس قطاع العمليات.

وانضم أيمن إلى أكسا مصر من MetLife Alico، التي شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات فيها خلال فترة عمل تمتد 17 عاما.

ويحمل أيمن قنديل درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة القاهرة.