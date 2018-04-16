التجارة: 69% زيادة في صادرات مصر إلى جنوب أفريقيا خلال 2017

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، إن صادرات مصر إلى جنوب أفريقيا ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 69% لتسجل 99 مليون دولار مقابل 58.5 مليون دولار في 2016.

كما تراجعت الواردات المصرية من جنوب أفريقيا خلال العام الماضي إلى نحو 181 مليون دولار مقابل نحو 210 ملايين دولار خلال عام 2016، بانخفاض 14%.

وأضاف الوزير، أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع خلال عام 2017 ليبلغ 315 مليون دولار مقارنةً بنحو 268 مليون دولار في العام السابق له بزيادة بلغت 17.5 %.

كما انخفض عجز الميزان التجاري بين البلدين خلال العام الماضي إلى 46.5 مليون دولار مقابل 150.8 مليون دولار خلال عام 2016، بحسب الوزير.

جاء ذلك في أحدث تقرير تلقاه الوزير حول تطور حركة التبادل التجاري بين مصر وجنوب أفريقيا خلال عام 2017، بحسب بيان الوزارة.

وقال الوزير إن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التطور والنمو في معدلات التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول القارة الأفريقية خاصةً في ظل إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الشهر الماضي بالعاصمة الرواندية كيجالي.

ووقعت مصر و43 دولة أفريقية أخرى في مارس الماضي على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك في اختتام فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيجالي

وقال الوزير إن الاتفاقية تعد خطوة كبيرة نحو إقامة السوق الأفريقية المشتركة وصولا إلى الاتحاد الاقتصادي الأفريقي.

وقال أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري إن أهم بنود الصادرات المصرية التي حققت زيادة لسوق جنوب أفريقيا خلال العام الماضي تتضمن الخيوط غير المنسوجة، والبوليمرات من المواد اللاصقة، وكربونات الكالسيوم، والعنب الطازج.

وتتثمل أهم بنود الواردات المصرية من جنوب أفريقيا التي سجلت انخفاضاً خلال عام 2017 في الفحم، وقطع الغيار والاكسسوارات، والأجهزة والمعدات الكهربائية، وأجهزة نقل الصور والبيانات، واللحوم المجمدة، بحسب عنتر.