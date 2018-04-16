القابضة الكيماوية: دراسة دمج شركتي الملاحات بعد التسوية مع بنك الاستثمار

كتبت- شيماء حفظي:

قال عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه سيتم دراسة دمج شركتي النصر للملاحات والمكس للملاحات، بعد حل مشكلة متعلقة بإحدى الشركتين مع بنك الاستثمار القومي.

وأضاف مصطفى، لمصراوي، أن الشركة القابضة تعمل على حل مشكلة إحدى الشركتين مع بنك الاستثمار القومي بشأن مديونياتها، ثم يأتي بعد ذلك دراسة إمكانية دمج الشركتين.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، قررت إعادة دمج شركتي المكس والنصر للملاحات في 2016، لتخفيض الأعباء المالية والتسويقية والإدارية على الشركتين.

واندمجت شركتا النصر للملاحات والمكس للملاحات بموجب القرار الجمهورى رقم 117 لسنة 1961، وتم فصل الشركتين عام 2002 وفقا لقرار الجمعية العامة غير العادية للشركة وقرار اللجنة الوزارية للخصخصة.

وطبقاً لقرار الفصل تم تخصيص ملاحتي المكس وبورسعيد لشركة المكس للملاحات، فيما يقتصر نشاط شركة النصر على ملاحتي سبيكة وبرج العرب والملاحات الفرعية التابعة لها.