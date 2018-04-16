أسعار الأسمنت تعاود الارتفاع والطن يقترب من ألف جنيه

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا ملحوظا خلال اليومين الماضيين، بعدما كانت اتخذت تجاه الهبوط، نتيجة تأخر إعادة تشغيل مصانع الأسمنت المتوقفة عن العمل.

وارتفع سعر طن الأسمنت بقيمة تتراوح ما بين 50 و100 جنيه خلال يومين، بحسب تجار تحدثوا لمصراوي.

وقال عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء، لمصراوي، إن شركات الأسمنت رفعت سعر طن الأسمنت بنحو 50 جنيها ليسجل 930 جنيها.

وقال حسن مُنا، تاجر أسمنت ومواد بناء، إن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعا خلال يومين، بنحو 100 جنيه في الطن، لتسجل بين 930 و950 جنيها للطن، بعدما كان سعر انخفض إلى 850 جنيها.

وأضاف حسن أن جميع الشركات رفعت أسعارها، بدون سبب واضح، حيث تسلم اخطارات من الشركات برفع الأسعار منذ يوم الجمعة الماضية.

وارتفع أسمنت المسلح إلى 935 جنيها للطن، وأسمنت السويس إلى 950 جنيها، وأسمنت السويدي إلى 930 جنيها، بحسب مُنا.

وأرجع التجار الذين تحدثوا لمصراوي هذا الارتفاع إلى تأخر عودة المصانع المتوقفة عن العمل، مثل مصنع بني سويف ومصنع العريش، فضلا عن قلة الرقابة على الشركات التي ترفع السعر بدون مبرر أو سبب واضح.

وكانت أسعار الأسمنت شهدت تراجعا ملحوظا منذ بداية الشهر الجاري، نتيجة استعداد بعض المصانع التي كانت متوقفة عن العمل.

ومن المنتظر عودة مصنع بني سويف للعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، كما يرجع توقف مصنع العريش إلى الأجواء الأمنية المحيطة وعمليات تطهير سيناء.