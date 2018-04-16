غرفة القاهرة التجارية تنظم معرض "رمضان كريم" لبيع السلع بأسعار منخفضة

كتبت- منار الرخ :

قال إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إنه يتم الترتيب حاليًا لتنظيم معرض "رمضان كريم" من خلال الغرفة بمحافظة القاهرة، لبيع السلع والمنتجات بأسعار منخفضة مع قرب دخول شهر رمضان.

وقال العربي في بيان صحفي اليوم الإثنين إنه يتم التنسيق حاليًا مع المحافظة لتخصيص منافذ إقامة عدد من المعارض في أكثر من منطقة بالمحافظة.

وسيعلن الاتحاد خلال الأيام القليلة القادمة رسميًا عن كافة تفاصيل معرض "رمضان كريم"، بحسب البيان.

وقال العربي في البيان إن المعرض ستم تنظيمه قبل دخول شهر رمضان بوقت كافٍ، ومن المقترح أن يستمر لمدة تزيد عن أسبوع مع بحث إمكانية مدّه لفترة أخرى لزيادة استفادة المواطنين منه بشكل حقيقي.

يذكر أن وزارة التموين والغرف التجارية سينظمان معرض آخر تحت مسمي "أهلا رمضان" ومن المقرر افتتاحه يوم 10 مايو المقبل، وسيتم طرح السلع بأسعار مخفضة، وتتراوح التخفيضات بين 15 و25% مقارنة بأسعار السلع نفسها في الأسواق.

وبحسب ما قاله العربي في البيان إنه سيتم خلال أيام عقد اجتماعا موسعا مع الشعب النوعية بالغرفة بشكل عام وخاصة قطاعات "المواد الغذائية والدواجن واللحوم والأسماك والعطارة والحاصلات الزراعية" لمناقشة تفاصيل معرض "رمضان كريم".