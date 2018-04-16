الطماطم تتراجع.. أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- دينا خالد:
تراجعت أسعار الطماطم 25 قرشا، بينما ارتفعت أسعار الباذنجان البلدي 50 قرشا، في سوق العبور اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس الأحد.
واستقر سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والخيار بين 2 و4 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.
وارتفع سعر البرتقال أبو سرة إلى بين 4.5 و6.5 جنيه، و اليوسفي إلى بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي إلى بين 6 و9 جنيهات.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.75 و5.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
البطاطس بين 2 و3 جنيهات.
الكوسة بين 2 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيها، بارتفاع 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.
البسلة بين 5 و6.5 جنيه.
السبانخ بين 2 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6.5 جنيهات، بارتفاع 50 قرشا.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الفراولة بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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