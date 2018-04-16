البوري يرتفع والبلطي يستقر.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البوري والمكرونة السويسي، بينما تراجعت أسعار الكابوريا، واستقر البلطي والسبيط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، في سوق العبور مقارنة بأسعار الأمس.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، جنيهين، ليتراوح بين 47 و55 جنيها، كما ارتفع كيلو السمك البوري إلى بين 42 و48 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا، 5 جنيهات، ليسجل بين 30 و120 جنيها.

واستقرت أسعار كيلو السمك البلطي عند بين 19 و20 جنيها، واستقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

وسجل سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه، وكيلو الجمبري الممتاز بين 240 و300 جنيه.