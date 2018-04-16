الاستثمار تشكل لجنة لاختيار الشركات الرائدة في المسؤولية المجتمعية

كتبت-منال المصري:

قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين، إن الوزارة ستعلن عن مبادرة قريبا للإعلان عن أهم الشركات في دعم المسئولية المجتمعية.

وأضافت خلال مؤتمر عن المسؤولية الاجتماعية للشركات اليوم أن الوزارة شكلت لجنة بالوزارة للاعلان عن أسماء الشركات الرائدة في دعم المسؤلية المجتمعية لتكون نموذجا لباقي الشركات في دعم المسئولية المجتمعية.

وستكون اللجنة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي واتحاد الصناعات والأيزو والأمم المتحدة، بحسب سحر نصر.

وينظم مؤتمر المسؤولية الاجتماعية كلًا من بنك الأسكندرية ومنظمة العمل الدولية ومؤسسة ساويرس واتحاد الصناعات.

وقالت سحر إن اختيار الشركات كنموذج لدعم المسؤلية المجتمعية سيخضع للعديد من المعايير منها اتباع الشركات سلامة الحفاظ على البيئة ودعم المرأة وتدريب الشباب والبحث العلمي ودعم رواد الأعمال.

وبحسب سحر نصر فإن الوزارة خصصت نسبة 50% من المنح من مؤسسات التمويل الدولية تذهب إلى المرأة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال إن معدلات الاستثمار الأجنبي قفز بنسبة 14.5% في الربع الأخير كما ارتفعت تأسيس الشركات بنسبة 77%.