الإحصاء: معدل البطالة يتراجع إلى 11.8% خلال عام 2017

كتبت - إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، إن متوسط معدل البطالة خلال عام 2017 بلغ 11.8% مقابل 12.5% عام 2016.

وأضاف الجهاز خلال النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة عام 2017، إن حجم قوة العمل سجل 29 مليونا و474 ألف فرد بزيادة 540 ألف فرد بنسبة 1.9% عن عام 2016.

وبلغ حجم قوة العمل من الذكور 22,473 مليون فرد عام 2017 بزيادة قدرها 539 ألف فرد بنسبة 2.5% عن العام قبل الماضي، وحجم قوة العمل من الإناث 7 ملايين وألف سيدة عام 2017 بزيادة قدرها ألف سيدة بنسبة 0,01% عن 2016، بحسب البيان.

وبلغ عدد المتعطلين خلال العام الماضي 3 ملايين و468 ألف متعطل بانخفاض 135 ألف متعطل بنسبة 3.7٪ عن عام 2016.

وسجل معدل البطالة بين الذكور 8.2% عام 2017 مقابل 8.9% عام 2016، كما بلغ معدل البطالة بين الإناث 23.1% مقابل 23.6% عام 2016.

ووصل معدل البطالة في الحضر إلى 14.5% مقابل 9.8% في الريف وذلك نتيجة توافر فرص العمل بصورة أكثر في الريف، بحسب البيان.

وبلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 9.9%، وبين ذكور الريف 7.1%، بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 28.7% مقابل 18.8% بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث في الأنشطة الزراعية بالريف، وفقا للبيان.

وسجلت أعلى معدلات للبطالة في محافظة السويس عند 22.3%، يليها محافظة البحر الأحمر 18.5%، وسجلت أقل معدلات بطالة في محافظة المنوفية بمعدل 6.9% من إجمالي قوة العمل بالمحافظة.

وقال جهاز الإحصاء إن معدل البطالة بين الشباب (بين الأفراد عمر من 15 إلى 29 سنة) بلغ 24.8% العام الماضي، من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية.

وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 20%، وبين الشباب الإناث 36.5% من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية خلال عام 2017.

وسجل معدل البطالة للفئة العمرية (15-19 سنة) 18.2٪، وللفئة العمرية (20- 24 سنة) 34٪، وللفئة العمرية (25-29 سنة) 18.6٪.

وبلغ معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 31.8٪ من إجمالي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2017.

ووصل معدل البطالة للذكور من حمـلة هذه المؤهلات وما فوقها في نفس الفئة العمرية إلى 24.9٪، و47.2٪ معدل البطالة للإناث من حملة هذه المؤهلات وما فوقها في نفس الفئة.

وبلغت نسبة المتعطلين الذين سبق لهم العمل 27% من إجمالي المتعطلين في 2017 مقابل 28.9% فى عام 2016.