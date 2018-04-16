الدولار يرتفع أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الإثنين مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 6 بنوك أخرى.

وصعد سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع مساء أمس.

وزاد سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مساء أمس.

ورفع بنك قناة السويس سعر الدولار إلى 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع مقابل 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مساء أمس.

ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر شراء الدولار إلى 17.66 جنيه مقابل 17.65 جنيه مساء أمس، بينما ثبت سعر البيع عند 17.75 جنيه.

بينما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي ومصر عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى مساء أمس.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.