صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الإثنين

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.2% عند مستوى 17624 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.09%.

وكانت البورصة انخفضت خلال تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.15% عند مستوى 17588 نقطة.