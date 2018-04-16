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صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الإثنين

10:27 ص الإثنين 16 أبريل 2018
صعود جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الإثنين

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الإثنين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.2% عند مستوى 17624 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.14%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.09%.

وكانت البورصة انخفضت خلال تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.15% عند مستوى 17588 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر EGX70 مؤشر EGX100 مؤشر EGX30

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