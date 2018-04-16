غدا.. وزير البترول يفتتح مؤتمر ومعرض "موك 2018" بالإسكندرية

كتب - مصطفى عيد:

يفتتح طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، غدا الثلاثاء، أعمال المؤتمر والمعرض الدولي التاسع لدول حوض البحر المتوسط " موك 2018"، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الإثنين.

ويعقد المؤتمر والمعرض هذا العام تحت شعار "اكتشاف إمكانيات البحر المتوسط.. الانطلاقة الثانية" وذلك على مدار 3 أيام بمشاركة ما يقرب من 200 شركة محلية وعربية وعالمية في مجالات صناعة البترول والغاز من 12 دولة، والخبراء والمهتمين بالصناعة البترولية في مصر ودول حوض البحر المتوسط، وفقا للبيان.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى نحو 1600 مشارك على مدار أيام انعقاد المؤتمر والمعرض المصاحب له.

وقال وزير البترول ورئيس المؤتمر في دورته الحالية، إن أهمية المؤتمر تأتي من تزامنه هذا العام مع النمو الكبير الذي تشهده صناعة البترول والغاز في مصر وجني ثمار الإصلاحات الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الوزير أن المؤتمر يواكب كذلك ما يشهده قطاع البترول المصري من تنفيذ رؤى استراتيجية للتطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يسمح بالاستغلال المثل لكافة الفرص والقدرات والإمكانيات التي يتمتع بها وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والعالمية.

وذكر أن المؤتمر والمعرض الذي يعقد سنويا بالتبادل بين مدينتي الإسكندرية ورافينا الإيطالية يعتبر نافذة لمصر أمام العالم لإظهار قدراتها التنافسية في البحث والاستكشاف عن البترول والغاز، والقاء الضوء على الفرص والاحتمالات الواعدة في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

كما يشكل المؤتمر منصة حوار مهمة لمناقشة التحديات الفنية والاقتصادية التي تواجه صناعة البترول والغاز إقليميا وعالميا وتبادل الرؤى والأفكار والحلول بين الأطراف المشاركة في سبيل مواجهة هذه التحديات، بحسب الوزير.

وقال الوزير إن المؤتمر سيشهد مناقشات علمية واسعة للدراسات الفنية والاقتصادية المتعلقة بأنشطة صناعة البترول لتحقيق الربط والتكامل المطلوب بين النواحي العلمية والتطبيقية في الصناعة، وتعزيز الاستفادة من تلك الدراسات في تطوير العمل البترولي.