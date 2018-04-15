300 مليون جنيه حصيلة متوقعة من بيع رخص حديد وأسمنت في الموازنة الجديدة

القاهرة- مصراوي:

تستهدف الحكومة تحقيق حصيلة بقيمة 300 مليون جنيه من بيع رخص حديد وأسمنت خلال العام المالي المقبل، وهو نفس الرقم المتوقع خلال العام المالي الجاري، بحسب مشروع موازنة 2018-2019.

وألقى وزير المالية عمرو الجارحي، البيان المالي لمشروع الموازنة أمام مجلس النواب اليوم الأحد، حيث يبدأ البرلمان مناقشتها تمهيدا لإقراراها والعمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وتدخل إيرادات رخص الحديد والأسمنت ضمن ما يعرف بالإيرادات الأخرى أو الإيرادات غير الضريبية، التي تستهدف الحكومة أن تصل إلى 217 مليار و767 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بانخفاض 11 مليار و794 مليون جنيه عن الإيرادات غير الضريبية المتوقعة في العام المالي الجاري.

وقالت الحكومة في البيان المالي، إن الإيرادات الأخرى، تأتي بشكل أساسي من خطتها لطرح مجموعة من الشركات الحكومية في البورصة بحصيلة متوقعة قدرها 10 مليارات جنيه في العام المالي الجاري، بالإضافة إلى 8.2 مليار جنيه صافي أرباح من شركات قطاع الأعمال العام، و7.4 مليار جنيه من فوائض الهيئات الاقتصادية للخزانة العامة.

وتشمل الإيرادات الأخرى أيضا إيرادات المناجم والتي تستهدف الحكومة أن تصل إلى مليار و188 مليون جنيه في العام المالي المقبل، بانخفاض 312 مليون جنيه عن المتوقع في العام المالي الجاري.

كما تشمل أيضا إتاوة الذهب بقيمة 400 مليون جنيه، مقابل 350 مليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري.

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