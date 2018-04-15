الحكومة تستهدف 792 مليون جنيه حصيلة من ضريبة الثروة العقارية العام المقبل

القاهرة- مصراوي:

توقعت الحكومة ارتفاع حصيلة الضرائب على الثروة العقارية إلى 792 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة 91 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

وكشف مشروع موازنة العام المالي الجاري الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، أن الحكومة تستهدف رفع إيراداتها الضريبية الإجمالية خلال العام المالي المقبل، إلى 765 مليار و764 مليون جنيه، مقابل 603 مليارات و918 مليون جنيه في متوقعة في العام المالي الجاري.

وفيما يتعلق بالضرائب الدورية على الممتلكات، تستهدف الحكومة زيادة إيراداتها من ضريبة الأراضي إلى 281 مليون جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة 25 مليون جنيه عن المتوقع في العام المالي الجاري.

كما تستهدف زيادة حصيلتها من ضريبة المباني إلى 5 مليارات و200 مليون جنيه، بزيادة مليار و550 مليون جنيه عن المتوقع في العام المالي الجاري.

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