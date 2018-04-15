الحكومة تتوقع ارتفاع إيراداتها من ضريبة "الملاهي والقمار" العام المقبل

القاهرة- مصراوي:

توقعت الحكومة ارتفاع إيراداتها من الضرائب على الملاهي إلى 413 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة 246 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

وأظهر مشروع موزانة 2018-2019 الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، أن الحكومة تتوقع ارتفاع ضريبة الإتاوة على القمار إلى 138 مليون جنيه، بزيادة 100 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام الجاري.

وتدخل هذه البنود تحت ما يسمى بالضرائب على الخدمات الخاصة، والتي تضمنت الضرائب على تذكر السفر للخارج التي توقعت الحكومة ارتفاعها إلى مليار و74 مليون جنيه في العام المالي المقبل، بدلا من 800 مليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري.

وتوقعت الحكومة ارتفاع رسوم التنمية على تذاكر السفر إلى الخارج الصادر في مصر بالعملة المحلية إلى مليار و424 مليون جنيه، بزيادة 574 مليون جنيه عن المتوقع في العام المالي الجاري.

وتتوقع الحكومة إيرادات ضريبية إجمالية خلال العام المالي المقبل 770 مليار جنيه و280 مليون، مقابل توقعات بنحو 624 مليار و198 مليون جنيه في العام المالي الجاري.

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