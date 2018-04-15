 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

الحكومة تتوقع ارتفاع إيراداتها من ضريبة "الملاهي والقمار" العام المقبل

06:45 م الأحد 15 أبريل 2018
الحكومة تتوقع ارتفاع إيراداتها من ضريبة "الملاهي والقمار" العام المقبل

القاهرة- مصراوي:

توقعت الحكومة ارتفاع إيراداتها من الضرائب على الملاهي إلى 413 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة 246 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

وأظهر مشروع موزانة 2018-2019 الذي يناقشه مجلس النواب حاليا، أن الحكومة تتوقع ارتفاع ضريبة الإتاوة على القمار إلى 138 مليون جنيه، بزيادة 100 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام الجاري.

وتدخل هذه البنود تحت ما يسمى بالضرائب على الخدمات الخاصة، والتي تضمنت الضرائب على تذكر السفر للخارج التي توقعت الحكومة ارتفاعها إلى مليار و74 مليون جنيه في العام المالي المقبل، بدلا من 800 مليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري.

585859484

وتوقعت الحكومة ارتفاع رسوم التنمية على تذاكر السفر إلى الخارج الصادر في مصر بالعملة المحلية إلى مليار و424 مليون جنيه، بزيادة 574 مليون جنيه عن المتوقع في العام المالي الجاري.

وتتوقع الحكومة إيرادات ضريبية إجمالية خلال العام المالي المقبل 770 مليار جنيه و280 مليون، مقابل توقعات بنحو 624 مليار و198 مليون جنيه في العام المالي الجاري.

اقرا أيضا:

الحكومة تتوقع زيادة إيراداتها من الضرائب على السجائر إلى 58.5 مليار جنيه

الحكومة تتوقع زيادة إيرادات الضرائب على مبيعات السيارات والتكييفات في الموازنة الجديدة

بينها الغاز والكهرباء.. الحكومة تتوقع ارتفاع إيرادات الدمغة بالموازنة الجديدة

32 مليار جنيه إيرادات متوقعة للدولة من الصناديق الخاصة العام المقبل

500 مليون جنيه زيادة في حصيلة الضرائب على خدمات المحمول العام المقبل

فوائد الديون تستحوذ على 45.2% من إيرادات الدولة خلال العام الجديد

الحكومة ضريبة الملاهي والقمار العام المالي الضرائب

الخبر التالى:

توقعات متفائلة في الموازنة الجديدة لإيرادات ضرائب الشركات والنشاط التجاري
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان