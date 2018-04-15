الحكومة تتوقع زيادة إيرادات الضرائب على مبيعات السيارات والتكييفات في الموازنة الجديدة

كتبت- هند الشامي:

توقعت الحكومة ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع خلال موازنة العام المالي المقبل، بحسب ما أظهره مشروع الموازنة الذي يناقشه البرلمان حاليا.

وتشير بيانات مشروع موازنة 2018-2019 إلى أن الحكومة تتوقع ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة على مبيعات أجهزة تكييف الهواء ووحداتها المستقلة إلى نحو مليار و20 مليون جنيه، (ضريبة جدول + ضريبة قيمة مضافة)، بزيادة نحو 520 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

كما تتوقع ارتفاع إيراداتها من ضريبة القيمة المضافة على مبيعات البطاطس المصنعة (الشيبس وبدائله) إلى 600 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه في العام الجاري، والمقرمشات والمنتجات المصنعة من دقيق والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه، إلى 520 مليون جنيه بزيادة 330 مليون جنيه عن العام الجاري.

وتوقع مشروع موازنة العام المالي المقبل، ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على التلفزيونات (أكبر من 32 بوصة)، والثلاجات (أكبر من 16 قدما)، والديب فريزر، إلى 840 مليون جنيه، مقابل 699 مليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة في شهر سبتمبر 2016، بنسبة 13% قبل أن ترتفع في العام المالي التالي إلى 14%. وتضمن قانون ضريبة القيمة المضافة مجموعة من السلع التي تخضع لضريبة إضافية بخلاف السعر العام للضريبة، باعتبارها سلعا كمالية أو ترفيهية.

وتوقعت الحكومة ارتفاع ضريبة القيمة المضافة على محضرات عطور أو تطرية أو تجميل ومنتجات للعناية بالجلد، والتي تعتبر من "سلع الجدول"، لتصل إلى 330 مليون جنيه في العام المالي المقبل، بزيادة 180 مليون جنيه عن العام المالي الجاري.

كما توقعت ارتفاع الضريبة على الجعة (البيرة) الكحولية إلى 150 مليون جنيه بزيادة 50 مليون جنيه عن العام المالي الجاري.

وتوقعت الحكومة ارتفاع حصيلة الضرائب على مبيعات سيارات ركوب حتى 1600 سم3 أو ذات المحركات الدوارة فيما عدا المركبات ذات الثلاث عجلات التي تعمل بمحرك دراجة نارية، إلى 450 مليون جنيه بزيادة 90 مليون جنيه عن العام المالي الجاري.

وقدر مشروع الموازنة حصيلة ضريبة القيمة المضافة على سيارات الركوب سعة السلندرات 1601 حتى ألفين سم3 أو ذات المحركات الدوارة، وسيارات نقل البضائع والأشخاص معا، وسيارات الجيب وسيارات رحلات ومعسكرات مجهزة للمعيئة ومقطورات مجهزة للرحلات، بقيمة 975 مليون جنيه بزيادة 725 مليون جنيه عن العام المالي الجاري.

وزادت الحصيلة المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة على مبيعات سيارات الركوب الأكثر من 2000 سم3 أو ذات المحركات الدوارة إلى 200 مليون جنيه مقابل 130 مليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري.

وأبقت الحكومة على الحصيلة المتوقعة من ضريبة القيمة المضافة على سيارات خاصة لنقل الأشخاص في ملاعب الجولف وسيارات مماثلة عند 10 ملايين جنيه دون تغيير عن المتوقع في العام المالي الجاري.

وخفض مشروع الموازنة توقعاته لحصيلة الضريبة على النقل المكيف بين المحافظات (أتوبيس- سكة حديد) إلى 20 مليون جنيه، فقط، خلال العام المالي الجاري، مقابل 250 مليون متوقعة في العام المالي الجاري.

وتوقعت الحكومة ارتفاع حصيلة ضريبة مبيعات الجبس إلى 390 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، بزيادة 390 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

كما توقعت ارتفاع إيرادات ضريبة مبيعات الأسمدة والمبيدات الزراعية إلى 520 مليون جنيه بزيادة 220 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

وقدرت الحكومة حصيلة الضرائب المتوقعة على مبيعات المياه الغازية في العام المالي المقبل بنحو 1.434 مليار جنيه، بانخفاض 66 مليون جنيه عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

كما خفضت توقعاتها أيضا لحصيلة الضرائب على مبيعات السكر إلى 12 مليون جنيه فقط، بدلا من 71 مليون جنيه متوقعة في العام المالي الجاري.

وانخفضت الحصيلة التوقعة على مبيعات الحكول إلى 146 مليون جنيه من 200 مليون جنيه، ووالبيرة إلى 881 مليون جنيه من 1.5 مليار جنيه متوقعة في العام المالي الجاري.

كما تراجعت الحصيلة المتوقعة من الضرائب على الأدوية إلى 470 مليون جنيه في العام المالي المقبل، بانخفاض 205 ملايين جنيه عن المتوقع في العام المالي الجاري.

وتراجعت أيضا الحصيلة المتوقعة من ضريبة زيوت الطعام النباتية إلى 61 مليون جنيه من 120 مليون جنيه، وزيوت وشحوم إلى 311 مليون جنيه من 350 مليون جنيه، والأسمنت إلى 102 ملايين جنيه من 180مليون جنيه.

وارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية المتوقعة من منتجات بترولية إلى 21.403 مليار جنيه، في العام المالي المقبل، بزيادة 2.403 مليار جنيه عن المتوقع في العام المالي الجاري.