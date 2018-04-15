"بي تك" تبدأ توزيع 4200 جهاز كهربائي على 700 حالة زواج

كتب - مصطفى عيد:

قالت شركة بي تك لبيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، في بيان اليوم الأحد، إنها بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة "هنتمم فرحتنا" لعام 2018 في 7 محافظات استكمالا للمبادرة التي أطلقتها في ديسمبر من العام الماضي.

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة في العام الجاري والتي بدأت في 10 أبريل الجاري وتستمر حتى 3 مايو، تجهيز 700 عريس / عروسة في 7 محافظات بإجمالي 4200 جهاز منزلي كهربائي بقيمة تصل إلى أكثر من 2.5 مليون جنيه، بواقع 6 أجهزة لكل حالة، بحسب البيان.

وتتضمن هذه الأجهزة بوتاجاز، وسخان، وغسالة، ومروحة، وفلتر مياه، وخلاط، وتضم محافظات المرحلة الأولى للمبادرة في العام الجاري محافظات البحيرة، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والمنيا، والغربية، والجيزة، وفقا للبيان.

وقالت الشركة إنها ستنفذ مرحلة ثانية من المبادرة في ديسمبر المقبل تشمل 10 محافظات بإجمالي 1000 عريس / عروسة بإجمالي 6000 جهاز، وبتكلفة 3.5 مليون جنيه.

وأضافت أنه يتم اختيار الحالات المستحقة من الشباب المقبل على الزواج بواقع 100 حالة زواج في كل محافظة وفقا لمعايير وآليات محددة من خلال بنك الحياة الكريمة، أحد بنوك الخير العاملة في مصر.

ووزعت الشركة في ديسمبر الماضي 6000 جهاز على 1000 عريس /عروسة في 10 محافظات بإجمالي قيمة 4.5 مليون جنيه، وتسعى لاستكمال بقية محافظات الجمهورية الـ 17 خلال العام الجاري.