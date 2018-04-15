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32 مليار جنيه إيرادات متوقعة للدولة من الصناديق الخاصة العام المقبل

05:03 م الأحد 15 أبريل 2018
32 مليار جنيه إيرادات متوقعة للدولة من الصناديق الخاصة العام المقبل

مجلس النواب

كتب - هند الشامي:

تتوقع الحكومة أن ترتفع حصيلة إيراداتها من الصناديق والحسابات الخاصة خلال العام المالي المقبل بقيمة 7.78 مليار جنيه مقارنة بالحصيلة المتوقعة خلال العام الجاري، وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة في عام 2018-2019.

وأظهرت بيانات مشروع الموازنة الذي تتم مناقشته حاليا بمجلس النواب، أن موارد الخزانة العامة الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة من المستهدف أن تصل إلى 31.984 مليار جنيه العام المقبل مقابل 24.203 مليار جنيه العام الجاري.

وتمثل الزيادة المستهدفة في إيرادات الدولة من الصناديق والحسابات الخاصة خلال العام المقبل 81.4% من الزيادة في إيرادات الدولة من الخدمات والتي بلغت 9.560 مليار جنيه.

ونص منشور إعداد الموازنة، الذي أصدرته وزارة المالية، على أن يتضمن مشروع موازنات الجهات للعام المقبل قيمة ما يؤول للخزانة العامة للدولة بما يعادل 15% من جملة الإيرادات الشهرية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وذلك ما تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك.

الحكومة المصرية مشروع الموازنة العامة للدولة مجلس النواب وزارة المالية

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