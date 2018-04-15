بينها الغاز والكهرباء.. الحكومة تتوقع ارتفاع إيرادات الدمغة بالموازنة الجديدة

كتبت- هند الشامي:

تتوقع الحكومة ارتفاع إيرداتها من ضرائب الدمغة خلال العام المالي المقبل إلى 22.2 مليار جنيه، بارتفاع قدره 4.05 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي الجاري.

وبحسب البيان المالي للموزانة العام المالي الجديد، فإن الحكومة تتوقع ارتفاع إيراداتها من الدمغة على عقود اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون بقيمة 188 مليون جنيه لتصل إلى 951 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.

كما سترتفع حصيلة الدولة من الدمغة على استهلاك الغاز والكهرباء والبوتاجاز بقيمة 311 مليون جنيه لتصل إلى 1.57 مليار جنيه خلال العام المالي 2018- 2019، مقارنة بالعام المالي الحالي.

وستزيد حصيلة الدولة من الدمغة على الإعلانات لتصل إلى 661 مليون جنيه بارتفاع قدره 307 ملايين جنيه، مقارنة بالحصيلة المتوقعة خلال العام المالي الجاري.وتستهدف الحكومة ارتفاع حصيلة الدمغة على الإيصالات والمخالصات والفواتير بقيمة 125 مليون جنيه لتصل إلى 138 مليون جنيه، خلال العام المالي الجديد.

كما سترتفع الدمغة على الأعمال والمحررات المصرفية لتصل إلى 4.3 مليار جنيه بارتفاع قيمته 733 مليون جنيه مقارنة بالعام المالي الجاري.

وسترتفع حصيلة الحكومة من بند "الدمغة المتنوعة" بقيمة 2.076 مليار جنيه لتصل إلى 11.35 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي الجاري.

وفي المقابل تتوقع الحكومة تراجع الحصيلة المتوقعة من الدمغة على أعمال البورصة خلال العام المالي الجديد بقيمة 192 مليون جنيه لتصل إلى 1.380 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي الجاري.

كما سترتفع رسوم تنمية الموارد ( عدا ما يزيد عن 18 ألف جنيه ورسم التنمية على السيارات)، لتصل إلى 6.79 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه.

وبحسب البيان المالي فإن أبرز الرسوم التي سترتفع إيراداتها خلال العام المالي الجديد هي رسم تنمية على رخص السلاح والتي ستقفز إلى 1.062 مليار جنيه مقابل مليون جنيه العام المالي الجاري.

كما ارتفعت الحصيلة المتوقعة لرسم تنمية مغادرة البلاد إلى 1.177 مليار جنيه مقابل 981 مليون جنيه.

وتتوقع الحكومة ارتفاع حصيلة رسم تنمية على جوازات السفر خلال العام المالي الجاري لتصل إلى 210 ملايين جنيه مقابل 168 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري.

كما سترتفع حصيلة الحكومة من رسم تنمية على مغادرة البلاد خلال العام المالي الجديد 1.177 مليار جنيه مقابل 981 مليون جنيه متوقعة العام الجاري.