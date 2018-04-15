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أسعار الذهب تستقر في السوق المحلية خلال تعاملات الأحد

04:30 م الأحد 15 أبريل 2018
أسعار الذهب تستقر في السوق المحلية خلال تعاملات الأحد

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس السبت.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر عند 660 جنيها خلال تعاملات اليوم .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 566 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 754 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 5280 جنيها.

وقال نجيب إن استقرار سعر الذهب بالسوق المحلي يرجع إلى استمرار العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية اليوم.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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