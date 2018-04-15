هبوط جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- إيمان منصور:

هبط مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 0.15% إلى مستوى 17588 نقطة في نهاية تعاملات اليوم، بدفع من مبيعات المستثمرين الأجانب.

كما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.39%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.34%.

وسجلت تعاملات العرب صافي شراء بقيمة 237.8 مليون جنيه، والمصريين بقيمة 379.3 مليون جنيه، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 617.1 مليون جنيه.

وكان مؤشر البورصة الرئيسي هبط الخميس الماضي بنحو 1.8% إلى مستوى 17615 نقطة في نهاية تعاملات اليوم، بسبب كثافة مبيعات العرف والأجانب، في ظل التوترات والمخاوف من التدخل الأمريكي في سوريا عسكريا.

وكان أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في بشركة عكاظ للسمسرة، قال لمصراوي يوم الخميس إن السوق تراجع اليوم بعدما وصل لمستوى قياسي عند 18 ألف نقطة أمس، نتيجة التخوف من تصاعد التدخل الأمريكي في سوريا عسكريا.

وأضاف زكريا لمصراوي، أن المستثمرين الأجانب والعرب أقبلوا على العمليات البيعية نتيجة تلك التخوفات، "خاصة أنهم ينظرون للبورصة في إطار منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وليس مصر فقط".