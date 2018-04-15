التخطيط: 10 مليارات جنيه استثمارات حكومية لتنمية جنوب الصعيد العام المقبل

كتبت- إيمان منصور:

قالت هاله السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الأحد، إن الحكومة خصصت 10 مليارات جنيه من الاستثمارات الحكومية لتنمية محافظات جنوب الصعيد، وذلك لسد الفجوات التنموية بين المحافظات.

وأضافت الوزيرة خلال عرضها لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، أمام مجلس النواب اليوم، أن الخطة أعطت دفعة قوية للاستثمارات المُوجّهة للتنمية المحلية بنحو 9 مليارات جنيه، وبنسبة زيادة 80٪ عن العام المالي الماضي، وذلك لتنفيذ عديد من المشروعات التي تهدُف إلى تحسين الخدمات المُقدّمة للمواطنين في كافة المحافظات.

وتصل قيمة الاستثمارات الحكومية المستهدفة خلال العام المقبل إلى 148.5 مليار جنيه، بحسب البيان المالي للموازنة العامة.

وقالت الوزيرة إن الخطة تركز على تفعيل مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال المبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية.

وأضافت أن الخطة تضمنت التأكيد على إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة والتي تُشكّل مُحرّكات للنمو وفي مقدّمتها الصناعة التحويلية، والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة.