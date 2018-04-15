تبدأ من 20 ألف جنيه.. بنك ناصر يتيح قروضا ميسرة لإنشاء الحضانات الخاصة

كتبت- ياسمين سليم:

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأحد إتاحة قروض ميسرة لإنشاء وتجديد حضانات خاصة ضمن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة "حضانتي".

وقال شريف فاروق، نائب أول رئيس بنك ناصر، في بيان صحفي إن البرنامج تموله وزارة المالية، بإجمالي قيمته 250 مليون جنيه.

وأضاف أن الفئات المستهدفة بمشروع قرض الحضانة هم العاملون بالحكومة وقطاع الأعمال وأصحاب المعاشات ورثتهم والعاملون بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة.

ويتيح البنك القرض بقيمة تتراوح ما بين 20 إلى 300 ألف جنيه، بفترة سداد تبلغ 36 شهرًا بحد أقصى، بدون عائد وبنسبة مصروفات 5% مع فترة السماح من 3 إلى 6 أشهر من تاريخ صرف القرض، بحسب البيان.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي، التابع لها البنك حاليا، على إطلاق مشروع لتطوير حضانات الأطفال، ويهدف المشروع للتوسع في إنشاء حضانات الأطفال، كما يستحدث نظاما جديدا للحضانات المنزلية.

وكان مصراوي قد نشر مخطط المشروع في أكتوبر الماضي، وقالت سحر مشهور، مستشارة وزير التضامن لشؤون الرعاية الاجتماعية، لمصراوي وقتها إن المشروع سيعمل على تأسيس ألف حضانة خاصة جديدة عن طريق قرض على 3 سنوات يقدم للأفراد من بنك ناصر.

وحدد البنك شروط الحصول على القرض للعاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات، بتحرير طلب

الحصول على القرض وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل ومفردات المرتب أو المعاش، مع تقديم التراخيص اللازمة (موافقة الجهات الأمنية و وزارة التضامن) وتقديم شهادة مزاولة أو إنشاء حضانة إضافة إلى دراسة جدوى حديثة للمشروع.

كما حدد البنك الشروط بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة، بأنها توقيع العميل على سند إذني مع صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل وعدد (2) ضامن وإيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل وعدد (2) ضامن؛ ويضاف إلى تلك المستندات السابقة تقديم كشف حساب بالنسبة لأصحاب المهن الحرة عن آخر 6 أشهر مع مستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

واشترط البنك ألا يزيد سن العميل عن 70 عاما عند نهاية مدة التقسيط.

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