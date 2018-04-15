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البنك المركزي يجري "تجربة إخلاء" لاختبار منظومة الطوارئ بمقره

02:13 م الأحد 15 أبريل 2018
البنك المركزي يجري "تجربة إخلاء" لاختبار منظومة الطوارئ بمقره

البنك المركزي المصري

كتب - مصطفى عيد:

قال البنك المركزي في بيان، إنه أجرى صباح اليوم الأحد، تجربة إخلاء ناجحة، للتأكد من سلامة وكفاءة منظومة الطوارئ بمقر البنك، "في إطار الإلتزام بأعلى معايير الأمن والسلامة والمهنية".

وأضاف البنك أن التجربة تضمنت إطلاق جرس الإنذار والإعلان عن وجود مشكلة ما بعدد من الطوابق، وتم إخلاء الطوابق المشار إليها، والتوجه باستخدام السلالم فقط، والخروج من مقر المبنى للتجمع في نقطة مجاورة للبنك.

وذكر البنك: "انتهت التجربة بنجاح عقب التأكد من وجود جميع العاملين بنقطة التجمع، وعودتهم مرة أخرى إلى مكاتبهم لاستئناف العمل".

البنك المركزي منظومة الطوارئ تجربة إخلاء

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