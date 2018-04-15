أسعار الحديد تتراجع بقيمة تصل إلى 450 جنيها وتوقعات بالمزيد

كتبت- دينا خالد:

تراجع سعر طن الحديد في معظم الشركات العاملة في مصر، تزامنا مع انخفاض أسعار البليت عالميا، بعدما شهدت قفزات كبيرة ومتواصلة منذ بداية شهر مارس الماضي.

وقال خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية لتجارة الحديد، لمصراوي إن أسعار الحديد تشهد تراجع منذ يومين بقيمة تتراوح ما بين 250 إلى 450 جنيها في الطن تسليم المصنع.

وأرجع الدجوي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار البليت من 570 دولارا للطن إلى 530 دولارا للطن.

وانخفض سعر طن حديد عز بقيمة 262 جنيها، ليسجل 12528 جنيها للطن، مقابل 12790 منذ 10 أيام، بحسب الدجوي.

وتراجع سعر حديد المراكبي إلى 12350 جنيها، مقابل 12675 جنيه، بتراجع قيمته 325 جنيها في الطن، وحديد المصريين إلى 12500 جنيه، مقابل 12850 جنيها في بداية الشهر.

وانخفض حديد الجارحي بقيمة 300 جنيه في الطن ليسجل 12450 جنيها، مقابل 12750 جنيها، وتراجع سعر حديد طنطا إلى 12250 جنيها، مقابل 12600 جنيه، بانخفاض 350 جنيها خلال 10 أيام.

وتراجع سعر طن الحديد في شركتي قوطة وسرحان إلى 12250 جنيها مقابل 12700 جنيه، بانخفاض 450 جنيها في الطن.

وبحسب الدجوي سجل طن الحديد 12350 جنيها في شركتي مصر ستيل والكومي، بانخفاض 250 جنيها.

وتوقع الدجوي مزيدا من التراجع في أسعار طن الحديد، في حال استمر سعر خام البليت والخردة في التراجع.

وكانت أسعار الحديد شهدت قفزات كبيرة ومتواصلة في بداية الشهر الماضي، نتيجة ارتفاع سعر خام "البليت" والخردة عالميا، بسبب الاضطرابات التي أثارها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص فرض رسوم على واردات الحديد في أمريكا.