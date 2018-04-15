التخطيط: 58 مليار جنيه استثمارات حكومية في الصحة والتعليم العام المقبل

كتبت- إيمان منصور:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، اليوم الأحد، إن الحكومة خصصت 58 مليار جنيه استثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، خلال العام المالي المقبل.

وأضافت أن الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاعات الثلاث، تمثل نحو 40% من جملة الاستثمارات الحكومية، وذلك للوفاء بالاستحققات الدستورية، وبزيادة 14% عن العام المالي الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات الموجهة للتعليم والصحة، يوجه 50% منها لمشروعات الصحة، و30% لمشروعات التعليم والتدريب، ثم مشروعات البحث العلمي 20٪، وذلك بحسب خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى، التي عرضتها الوزيرة أمام مجلس النواب اليوم.

وقالت الوزيرة، إن الخطة وجهت نحو 8 مليارات جنيه لإعطاءِ دَفعةِ لبرامج الرعاية العلاجية والرعاية الصحية الأوّلية والصحة الوقائية والسكان وتنظيم الأسرة، وذلك في مجال تطوير الخِدمات الصحية.

أما في مجال تطوير خدمات التعليم قبل الجامي، فتستهدف الخطة بدء تطبيق نظام تعليمي جديد على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي طبقاً للنموذج الياباني في التعليم، وبدء تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، وإنشاء نحو 9250 فصلاً دراسياً جديداً، وتأهيل حوالي 1170 مدرسة جديدة للحصول على الجودة، بحسب الوزيرة.

وفي مجال تطوير خدمات التعليم العالي والبحث العلمي، تستهدفُ الخطةُ افتتاح مستشفيات جامعية جديدة تشمل مستشفى الكبَدِ ومستشفى الأطفال بجامعة المنيا، والصدر بجامعة طنطا، والشهيد أحمد شوقي بجامعة عَين شمس والتي يُنتظر أن تكون أكبر مُستشفى جامعي في الشرق الأوسط لرعاية وعلاج المُسِنين، وإنشاء ثلاث جامعات بكلٍ من محافظات الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر.

كما تستهدف الخطة إضافة 20 كلية، والوصول بأعداد المبعوثين للخارج إلى 1150 مبعوثاً، علاوة على تقديم 300 مِنحة ماجستير في إطار برنامج عُلماء الجيل الرابع، وتنفيذ 20 مشروعاً بحثياً لتعميق الصناعة، و5 مشروعات بحثية في إطار برنامج جسور التنمية للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج، وإنشاء ثلاث حاضِنات تكنولوجية في جامعات هليوبوليس والإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحري لِيصِلَ عدد الحاضِنات إلى 20 حاضِنة بنهاية عام 18/2019 تعملُ على مساندةِ 90 شركة ناشئة.