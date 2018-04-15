4 جنيهات تراجعا في العدس و5 زيادة بالدواجن.. أسعار السلع الأساسية اليوم

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر كيلو العدس 4 جنيهات مقارنة بمستواه بالأسبوع الماضي، كما انخفض سعر الأرز السائب جنيها، وكل من السمن البلدي واللحم الضأن 10 جنيهات، بحسب بيانات موقع مجلس الوزراء.

بينما ارتفع سعر كيلو الدواجن 5 جنيهات، واللحم الكندوز والبتلو 10 جنيهات، والمكرونة 3.75 جنيه، وكرتونة البيض جنيهين.

ويقدم مصراوي أسعار السلع الأساسية في السوق، وفقا لموقع مجلس الوزراء، الأحد من كل أسبوع، ويعتمد المجلس على متوسط الأسعار القطاعي للسلع ما بين أقل المحافظات سعراً وأعلاها على مستوى الجمهورية، بحسب الموقع.

وفيما يلي أسعار السلع تبعا لما وردت على الموقع:

الحبوب والسلع الأساسية

الأرز السائب بين 6.5 و9 جنيهات للكيلو بتراجع جنيه.

الأرز المعبأ بين 7 و13 جنيها للكيلو بزيادة 50 قرشا.

الفول بين 9 و30 جنيها للكيلو.

العدس بين 13 و42 جنيها للكيلو بتراجع 4 جنيهات.

الدقيق بين 6 و11.5 جنيه للكيلو، بزيادة 25 قرشا.

السكر بين 7.25 و12 جنيها للكيلو.

الشاي بين 70 و91 جنيها للكيلو.

السمن الصناعي بين 19 و27.5 جنيه للكيلو.

السمن البلدي بين 60 و150 جنيها للكيلو، بانخفاض 10 جنيهات.

زيت عباد الشمس بين 16 و26.5 جنيها للتر، بزيادة 1.5 جنيه.

المكرونة بين 7 و13 جنيها للكيلو، بزيادة 3.25 جنيه.

البيض بين 32 و45 جنيها للكرتونة، بزيادة جنيهين.

اللحوم والدواجن

الكندوز بين 100 و185 جنيها للكيلو، بزيادة 10 جنيهات.

الضأن بين 100 و220 جنيها للكيلو بتراجع 10 جنيهات.

البتلو بين 100 و260 جنيها للكيلو، بزيادة 10 جنيهات.

الدواجن البيضاء بين 23 و39 جنيها للكيلو بزيادة 5 جنيهات.

الدواجن البلدي بين 35 و45 جنيها للكيلو بزيادة 5 جنيهات.