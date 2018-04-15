32.9 مليار جنيه حصيلة متوقعة للحكومة من إيرادات قناة السويس العام المقبل

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفع إجمالي ما سيؤول إلى الموازنة العامة من إيرادات هيئة قناة السويس خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 32.9 مليار جنيه بارتفاع قدره 1.53 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي الجاري.

وأظهر البيان المالي للموازنة العامة للعام المالي الجديد، الذي حصل عليه مصراوي، أن الحكومة ستحصل على 32.9 مليار جنيه من إيرادات هيئة قناة السويس خلال العام المالي الجديد، مقابل 31.4 مليار جنيه متوقعه للعام المالي الجاري.

وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان خلال يناير الماضي، إن إيرادات القناة في 2017 بلغت 5.3 مليار دولار بزيادة 5.4% عن العام السابق.

وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، بعد افتتاح قناة السويس الجديدة.

وكانت قناة السويس أكبر القطاعات الاقتصادية نمواً في مصر خلال الربع الثاني من العام المالي 2017- 2018 بنسبة نمو 13%، بحسب تقرير وزارة التخطيط عن أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال النصف الأول من 2017-2018، في فبراير الماضي.

وتوقع البيان المالي أن تؤول للموازنة العامة مبلغ بقيمة 25 مليار جنيه من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالي المقبل، بتراجع قدره 3.8 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي.

كما تتوقع الحكومة الحصول على مبلغ بقيمة 7.3 مليار جنيه من باقي الهيئات الاقتصادية.