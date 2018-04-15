كيلو البلطي يتراجع.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار السمك البلطي والبوري والمكرونة السويسي، بينما ارتفعت أسعار الكابوريا، فيما استقر البلطي الفليه والسبيط، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور مقارنة بأسعار الأمس.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي إلى بين 19 و20 جنيها، بتراجع 1.5 جنيه، كما انخفض كيلو السمك البوري إلى بين 39 و45 جنيها، بانخفاض 3 جنيهات

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بقيمة 15 جنيها، ليتراوح بين 45 و55 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا، 5 جنيهات، ليسجل بين 30 و125 جنيها.

واستقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.

وسجل سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 340 و400 جنيه، وكيلو الجمبري الممتاز بين 240 و300 جنيه.