الفاصوليا تصل إلى 9 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتبت- دينا خالد:
ارتفع سعر كيلو الفاصوليا، جنيها واحدا، في سوق العبور اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس السبت.
واستقر سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والخيار بين 2.5 و 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.
وارتفع سعر البرتقال أبو سرة إلى بين 4.5 و6 جنيهات ، و اليوسفي إلى بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي إلى بين 6 و9 جنيهات.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 و5.5 جنيه.
البطاطس بين 2 و3 جنيهات.
الكوسة بين 2 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيها واحدا.
الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.
البسلة بين 5 و6.5 جنيه.
السبانخ بين 2 و4 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6 جنيهات، بارتفاع جنيها واحدا.
اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، بارتفاع 50 قرش.
الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيها واحدا.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الفراولة بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
الخبر التالى:كيلو البلطي يتراجع.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
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