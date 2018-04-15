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الفاصوليا تصل إلى 9 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

11:10 ص الأحد 15 أبريل 2018
الفاصوليا تصل إلى 9 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر كيلو الفاصوليا، جنيها واحدا، في سوق العبور اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس السبت.

واستقر سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والخيار بين 2.5 و 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

وارتفع سعر البرتقال أبو سرة إلى بين 4.5 و6 جنيهات ، و اليوسفي إلى بين 3 و6 جنيهات، والليمون البلدي إلى بين 6 و9 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، بارتفاع جنيها واحدا.

الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و4 جنيهات.

البسلة بين 5 و6.5 جنيه.

السبانخ بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 4.5 و6 جنيهات، بارتفاع جنيها واحدا.

اليوسفي بين 3 و6 جنيهات، بارتفاع 50 قرش.

الليمون البلدي بين 6 و9 جنيهات، بارتفاع جنيها واحدا.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا أسعار الخضروات سوق العبور البطاطس الفراولة

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