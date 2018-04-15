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الدولار يرتفع أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع بداية التعاملات

11:04 ص الأحد 15 أبريل 2018
الدولار يرتفع أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع بداية التعاملات

كتب - مصطفى عيد:

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس مع بداية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع مقابل 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع مساء الخميس الماضي.

بينما استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنك الإسكندرية عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي عند 17.61 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدولار ثابتا في البنك التجاري الدولي عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وهو نفس مستوى مساء الخميس الماضي.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الصرف بنك قناة السويس بنك مصر

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