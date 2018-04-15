إم جي للتطوير العقاري تخطط لطرح حصة من أسهمها بالبورصة نهاية 2019

القاهرة- وكالات:

قالت آية الشناوي مديرة التسويق في مجموعة إم جي للتطوير العقاري (مطاوع جروب سابقا) إن الشركة تخطط لطرح حصة من أسهمها في بورصة مصر نهاية 2019، بحسب وكالة رويترز.

ولم تذكر تفاصيل عن الطرح المزمع مثل حجم الحصة أو القيمة المستهدفة من الطرح.

ويبلغ رأس المال المرخص به لمجموعة إم جي للتطوير 1.7 مليار جنيه (96.2 مليون دولار) ورأس المال المدفوع 120 مليون جنيه.

وأضافت الشناوي لرويترز أن المجموعة تستثمر ملياري جنيه في منتجع سياحي بمدينة العين السخنة على البحر الأحمر شرقي القاهرة.

وتأسست المجموعة في 1998 ونشاطها في الاستثمار العقاري والتنمية السياحية ولها عدة مشروعات سكنية شرق القاهرة ومنتجع سياحي في مدينة السخنة.

وتبلغ مساحة منتجع السخنة 120 ألف متر مربع وينفذ على أربع مراحل ويضم وحدات سياحية وفيلات وفندق وأماكن ترفيهية وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل في 2021.

وقالت الشناوي إن إم جي للتطوير انتهت من بيع 95 بالمئة من المرحلة الأولى ونحو 85 بالمئة من المرحلة الثانية على أن تبدأ عمليات التسليم للعملاء في العام المقبل.

يضم المنتجع 555 وحدة سياحية و50 فيلا وفندقا بإجمالي 150 غرفة.