ارتفاع جماعي للبورصة مع بداية تعاملات الأحد

كتب - مصطفى عيد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعا جماعيا مع بداية تعاملات اليوم الأحد، متجاهلة الضربة العسكرية التي وجهتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا لسوريا صباح أمس، في رد على هجوم "كيماوي" وقع في دوما قرب دمشق الأسبوع الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنحو 0.25% عند مستوى 17660 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.17%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.08%.

وكان أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، توقع تأثيرا محدودا للضربة العسكرية الغربية في سوريا على تعاملات البورصة المصرية شريطة عدم حدوث أي تطورات جديدة.

وقرر بنكا الأهلي ومصر، مساء الخميس الماضي، وقف إصدار شهادة الـ17% بمدة عام، بدءا من غدٍ الأحد، وإصدار شهادة مدتها 3 سنوات متغيرة العائد حيث تزيد بربع نقطة مئوية عن سعر الإيداع في البنك المركزي، وستبدأ بسعر عائد 17%.

واعتبر زكريا أن وقف إصدار شهادات الـ 17% له تأثير إيجابي على البورصة، ولكنه يرى أن هذا التأثير سيظهر على المدى البعيد.

وكانت البورصة انخفضت خلال تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 1.8% عند مستوى 17615 نقطة، في ظل التوترات والمخاوف من التدخل الأمريكي في سوريا عسكريا، وذلك قبل الضربة العسكرية.