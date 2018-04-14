بنك "QNB" يخفض الفائدة 1% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت
كتبت- منال المصري:
خفض بنك قطر الوطني الأهلي مصر"QNB" سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، بحسب ما قاله موظف خدمة العملاء، لمصراوي.
وتراجعت الفائدة على الشهادة إلى 12.5% للعائد الذي يصرف شهريا، بدلا من 13.5%، و12.6% على العائد الربع سنوي، و12.75% على العائد النصف سنوي.
ويأتي قرار بنك قطر تماشيا مع تحركات أسعار العائد في السوق بعدما قرر البنك المركزي قبل أكثر من أسبوعين خفض أسعار الفائدة الرئيسية 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.
وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة على حساب التوفير العادي ذو الشرائح الذي يصرف عائده شهريا، ليصل إلى:
10% سنويا يصرف كل شهر على الحساب الذي يبدأ من ألف جنيه إلى5 آلاف جنيه.
10.25 % على الحساب الذي يبدأ من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه .
10.5% على الحساب الذي يبدأ من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.
11% على الحساب الذي يبدأ من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
11.5% على الحساب الذي يبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه .
13% على الحساب الذي يزيد على 5 ملايين جنيه.
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