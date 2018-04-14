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بنك "QNB" يخفض الفائدة 1% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

06:00 م السبت 14 أبريل 2018
بنك "QNB" يخفض الفائدة 1% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت

بنك قطر الوطني

كتبت- منال المصري:

خفض بنك قطر الوطني الأهلي مصر"QNB" سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، بحسب ما قاله موظف خدمة العملاء، لمصراوي.

وتراجعت الفائدة على الشهادة إلى 12.5% للعائد الذي يصرف شهريا، بدلا من 13.5%، و12.6% على العائد الربع سنوي، و12.75% على العائد النصف سنوي.

ويأتي قرار بنك قطر تماشيا مع تحركات أسعار العائد في السوق بعدما قرر البنك المركزي قبل أكثر من أسبوعين خفض أسعار الفائدة الرئيسية 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة على حساب التوفير العادي ذو الشرائح الذي يصرف عائده شهريا، ليصل إلى:

10% سنويا يصرف كل شهر على الحساب الذي يبدأ من ألف جنيه إلى5 آلاف جنيه.

10.25 % على الحساب الذي يبدأ من 5 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه .

10.5% على الحساب الذي يبدأ من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه.

11% على الحساب الذي يبدأ من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.

11.5% على الحساب الذي يبدأ من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه .

13% على الحساب الذي يزيد على 5 ملايين جنيه.

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