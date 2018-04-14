الذهب يرتفع 3 جنيهات للجرام في مصر بتعاملات السبت

كتب - مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، 3 جنيهات في الجرام مقارنة بمستوياتها أمس الجمعة، مع زيادة الأسعار العالمية للمعدن الثمين.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 660 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 657 جنيها أمس.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 566 جنيها، والجرام عيار 24 إلى نحو 754 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 5280 جنيها.

وصعدت أسعار الذهب أمس الجمعة مسجلة ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب مع التوترات في سوريا، بحسب وكالة رويترز، وذلك قبل ساعات من الضربة التي وجهتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا لمواقع سورية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.73%إلى 1344.89 دولار للأوقية (الأونصة) أمس، منهيا الأسبوع على مكاسب قدرها 1%، وفقا للوكالة.