رئيس بنك مصر: 553.5 مليون جنيه حصيلة بيع شهادة "أمان" حتى الآن

كتبت- منال المصري:

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، اليوم السبت، إن حصيلة البنك من بيع شهادة أمان المصريين، بلغ نحو 553.5 مليون جنيه، منذ بداية طرحها في مطلع مارس الماضي، وحتى الآن.

وأوضح الأتربي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إجمالي عدد الشهادات التي أصدرها البنك حتى الآن، بلغ نحو127.1 ألف شهادة بقيمة حوالي 110.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 358.1 ألف شهادة تم تحصيل قيمتها بنحو 442.8 مليون جنيه، وجاري إصدارها.

يذكر أن شهادة "أمان" تهدف إلى التأمين على العمالة غير المنتظمة والفئات التي ليس لها دخل ثابت، وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

مدة الشهادة 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وبدأ طرح الشهادة في 4 بنوك مطلع مارس الماضي، وهي بنوك الأهلي المصري والقاهرة ومصر والمصري الزراعي.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهرياً، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيهاً شهرياً، بحسب قيمة كل شهادة.