غدا.. البنوك العامة الثلاثة تبدأ طرح الشهادات الجديدة بعد إلغاء الـ17%

القاهرة- مصراوي:

تبدأ البنوك العامة الثلاثة الكبرى، الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، طرح شهادات الادخار الجديدة ذات العائد المتغير، بعد إلغاء الشهادات ذات العائد الثابت 17%.

وكان بنكا الأهلي ومصر أعلنا التوقف عن طرح شهادة الـ17% اعتبارا من نهاية يوم عمل الخميس الماضي، كما أعلن بنك القاهرة التوقف عن طرح شهادة الـ 15% التي تبلغ مدتها 3 سنوات، وطرح شهادات جديدة متغيرة العائد بداية من غد الأحد.

ويأتي قرار البنوك بالتوقف عن طرح هذه الشهادات، بعد قرار البنك المركزي قبل أكثر من أسبوعين بخفض الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، مع استمرار تراجع معدل التضخم السنوي.

وكان بنكا الأهلي ومصر توقفا في منتصف شهر فبراير الماضي عن طرح شهادة الـ 20%، بعد أن قرر المركزي خفض الفائدة 1% في المرة الأولى، وطرحا شهادة أخرى بفائدة 17% مدتها عام ويصرف عائدها كل 3 أشهر، قبل أن يتوقفا عن طرحها أيضا، بعد خفض المركزي أسعار الفائدة مجددا.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر أنهما سيطرحان شهادة ادخار جديدة متغيرة الفائدة، مدتها 3 سنوات، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

وتعطي الشهادة الجديدة عائدا يزيد بنسبة ربع في المائة (0.25%) على سعر الإيداع في البنك المركزي.

"وبالتالي يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها اعتباراً من الأحد المقبل هو 17% سنوياً، ويتغير العائد دورياً خلال مدة الشهادة، وفقاً ومتغيرات سعر إيداع البنك المركزي المصري"، بحسب بيان البنك.

ويعني العائد المتغير أن سعر الفائدة غير ثابت، ولكنه يتغير دوريا، بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي، والتي يراجعها كل ستة أسابيع تقريبا، وفقا لمتغيرات معدل التضخم في الأسعار.

وكان البنك المركزي قرر قبل أكثر من أسبوعين خفض أسعار الفائدة 1% للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين، مع استمرار معدل التضخم السنوي في الانخفاض، لتصل حاليا إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض.

وتتوقع بنوك استثمار أن يواصل البنك المركزي خفض الفائدة خلال العام الجاري بنسبة إجمالية تتراوح بين 3 و5%، مع تراجع معدلات التضخم.

وقال مسؤلون في بنكي الأهلي ومصر، لمصراوي، إنهما مستمران في طرح شهادة الادخار ذات العائد الثابت 15%، والتي تبلغ مدتها 3 سنوات، ويصرف عائدها كل 3 أشهر.

أما بالنسبة لبنك القاهرة، فإنه قرر التوقف عن إصدار شهادة الـ 15% التي تبلغ مدتها 3 سنوات، وإصدار أخرى بفائدة 12% يصرف عائدها كل شهر، أو 13% يصرف عائدها كل 3 أشهر.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، في تصريحات لمصراوي، إن البنك قرر طرح شهادة جديدة بعائد متغير15.75%، يصرف شهريا، مدتها 3 سنوات.

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