البلطي يصل إلى 21.5 جنيه.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الأسماك، والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق العبور عند نفس مستوياتها أمس الجمعة.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي عند نفس مستواه أمس بين 19.5 و21.5 جنيه، وسجل كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيها، والمكرونة السويسي بين 60 و70 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، والبلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس مستويات أمس.