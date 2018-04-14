3 جنيهات للبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم
كتب - مصطفى عيد:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، عند مستوياتها أمس الجمعة.
وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والخيار بين 2.5 و 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.
ووصل سعر كيلو الجوافة إلى بين 4 و7 جنيهات، والفراولة بين 5 و8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 و5.4 جنيه.
البطاطس بين 2 و3 جنيهات.
الكوسة بين 2 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.
البسلة بين 5 و6.5 جنيه.
السبانخ 3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6 جنيهات.
اليوسفي بين 3 و5.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 7 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الفراولة بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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