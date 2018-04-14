3 جنيهات للبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب - مصطفى عيد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت، عند مستوياتها أمس الجمعة.

وتراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و3 جنيهات، والخيار بين 2.5 و 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الجوافة إلى بين 4 و7 جنيهات، والفراولة بين 5 و8 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و5.4 جنيه.

البطاطس بين 2 و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البسلة بين 5 و6.5 جنيه.

السبانخ 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.