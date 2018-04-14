"الصوت والضوء" تضئ الأهرامات بمناسبة مرور 57 عاما على افتتاحها

كتبت - شيماء حفظي:

قالت شركة مصر للصوت والضوء والتنميه السياحية، في بيان اليوم السبت، إنها نظمت احتفالية كبيرة بإنارة الأهرامات ناحية القادم من الطريق الصحراوي، وطريق الفيوم، "بمناسبة مرور 57 عاما على افتتاح مشروع الصوت والضوء، إحدى إنجازات مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

وقال سامح سعد رئيس الشركة، إن مشروع "الصوت والضوء" يعد من أهم الإنجازات التي حققها الوزير ثروت عكاشة في أثناء توليه وزارة الثقافة خلال عهد الرئيس عبد الناصر.

وأضاف سعد أن فكرة المشروع جاءت لعكاشة عندما شاهد عروض الصوت والضوء في باريس بقصر فرساي، حيث قرر وسعى ونفذ هذا المشروع ووقع الاختيار على الأهرامات، لأنه وجد أن تاريخها يحكى بروايات كثيرة، وقام أكبر نجوم الفرق المسرحية آنذاك في مصر والعالم بتمثيل المشروع بأكثر من لغة (العربية - الإنجليزية - الألمانية - الفرنسية).

وذكر سعد أن المشروع انطلق بعد تحضيره في 13 أبريل 1961، حيث حضر الرئيس جمال عبد الناصر وبصحبته ولي العهد اليوناني أول عرض للصوت والضوء، "ومنذ ذلك الوقت يحرص معظم رؤساء وملوك العالم على حضور عروض الصوت والضوء أثناء زيارتهم لمصر".

وتدور أحداث العرض حول قصه كل أثر من خلال مؤثرات بصرية وصوتية تجمع الماضي، وتصل مدة العرض إلى ساعة واحدة تقريبا، حيث يتم سرد القصة بلغات العربية، والإنجليزية، واليابانية، والفرنسية، والإيطالية، والألمانية، والتشيكية، والروسية، والصينية، والبولندية، والإسبانية، كما تتاح سماعات الترجمة الفورية، بحسب سعد.

وقال سعد إنه تم تنفيذ هذا المشروع في معبد الكرنك عام 1972، حيث يروي العرض التاريخ الدرامي للعاصمة المصرية القديمة "طيبة" في جو حالم يعود بالمشاهد إلى أحداث التاريخ القديم.

كما يتم تنفيذ هذا العرض بمعبد أبو سمبل والذي يروي قصة رمسيس الثاني، أيضا معبد فيلة، الواقع بقلب جزيرة في النيل والوصول إليه يكون عبر مراكب شراعية، وأخيرا معبد ادفو بمدينة ادفو، والذى يحكي قصة حورس، وفقا لسعد.