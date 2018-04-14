المالية تبقي مخصصات معاشات الدعم النقدي دون تغيير في الموازنة الجديدة

كتبت- ياسمين سليم:

أظهر البيان المالي التمهيدي لموازنة العام المالي المقبل، عدم زيادة مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، عن المبلغ المخصص لها في العام المالي الجاري، رغم أن الحكومة تستهدف زيادة عدد المستفيدين.

وخصصت وزارة المالية مبلغ قيمته 17.5 مليار جنيه لمعاشات الدعم النقدي خلال العام المالي الجديد، وهو نفس المبلغ المخصص لها خلال العام المالي الحالي.

وكان مصدر من وزارة التضامن الاجتماعي، قال لمصراوي منذ أسبوعين، إن مخصصات الدعم النقدي لن تشهد زيادة خلال العام المالي الجديد وستبقى عند 17.5 مليار جنيه.

وقال المصدر إن "وزارة التضامن طلبت من وزارة المالية رفع المبلغ المخصص لمعاشات الدعم النقدي خلال الموازنة الجديدة للدولة، لكن المالية رفضت".

وخصصت وزارة المالية نحو 15.4 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري لمعاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، لكن المخصصات زادت بعدما رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي، قيمة معاشات تكافل وكرامة في يونيو الماضي، لتصل إلى حوالي 17.5 مليار جنيه، بحسب المصدر.

وبحسب البيان المالي التمهيدي فإن الحكومة تستهدف رفع عدد المستحقين لمعاشات الدعم النقدي إلى 3.2 مليون مستحق خلال العام المالي الجديد، مقابل 2.85 مليون مستحق متوقعين بنهاية العام المالي الحالي.

وكان المصدر في وزارة التضامن قال إن الوزارة تعمل حاليا على تنقية المستفيدين من معاشات الدعم النقدي، للتأكد من أحقيتهم في الحصول عليه.

وأضاف "من سيخرج، سيدخل مكانه شخص آخر مستحق، وبالتالي نكون استطعنا أن نُدخل مستحقين جددا بدون زيادة التكلفة المالية".

ووفقا للمصدر فإن زيادة مخصصات برامج الدعم النقدي، "متوقف على اتخاذ الحكومة إجراءات جديدة لحماية الفئات الفقيرة التي قد تتضرر من استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي".

"في حالة اتخاذ الحكومة إجراءات تقشفية أو إصلاحية خلال العام المالي الجديد، سترفع الدولة بالطبع المخصصات لحماية الفئات التي قد تضرر من هذه الإجراءات"، بحسب ما قاله المصدر.

ويمنح معاش تكافل للأسر الفقيرة بشرط انتظام أبنائها في تلقي خدمات صحية والانتظام في الدراسة، وتبلغ قيمة المعاش 325 جنيها في الشهر، بالإضافة إلى ٦٠جنيها للطفل دون عمر السادسة، ويرتفع إلى ٨٠ جنيها لطفل المرحلة الابتدائية، ١٠٠ جنيها لطالب المرحلة الإعدادية ١٤٠ جنيه للمرحلة الثانوية وكان يصرف سابقا بشكل تراكمي كل 3 أشهر عن طريق الأم، إلا أنه بعد قرار تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بدأت الحكومة في صرفه شهريا.

بينما يمنح برنامج كرامة مساعدات نقدية شهرية، بمبلغ 350 جنيها لكبار السن، فوق 65 عاما، ولمن لديهم عجز كلي أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.

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مصدر: لا زيادة في مخصصات معاشات الدعم النقدي في موازنة العام الجديد