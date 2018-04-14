الحكومة تستهدف 10 مليارات جنيه من طرح شركاتها بالبورصة خلال 2018- 2019

كتبت- ياسمين سليم:

تتوقع الحكومة حصيلة تبلغ قيمتها 10 مليارات جنيه، من بيع حصص في شركات مملوكة للدولة بالبورصة، خلال العام المالي المقبل، بحسب البيان المالي التمهيدي لموازنة العام الجديد، المنشورة على موقع وزارة المالية.

وقالت وزارة المالية في البيان إن حصيلة برنامج الطروحات الحكومة لبعض الشركات المملوكة للدولة، ستدخل ضمن الإيرادات العامة غير الضريبية للدولة خلال العام المالي الجديد، بقيمة متوقعة 10 مليارات جنيه.

وكان وزير المالية أعلن الشهر الماضي، أن الحكومة تستهدف طرح حصص في ما بين أربع وست شركات حكومية بالبورصة خلال 2018 لجمع 12 إلى 15 مليار جنيه ضمن برنامج لجمع 80 مليار جنيه خلال 24 إلى 30 شهرا عبر طرح حصص في 23 شركة.

وتخطط الحكومة لطرح نسبة بين 15 إلى 30% من أسهم الشركات التي ستطرحها.

وكانت الحكومة قد تعهدت لصندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الثانية لبرنامجها الاقتصادي المنشورة في فبراير الماضي، بأنها ستنشر خطة للطروحات خلال السنة المالية الجديدة، تهدف من خلالها رفع رأس مال القطاع الخاص في الشركات العامة من خلال طرحها بالبورصة أو بوسائل أخرى.

وتطلع الحكومة لطرح شركات في مجالات البترول والبتروكيماويات والقطاع المالي واللوجستي والعقاري والصناعة وخدمات المستهلكين.

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