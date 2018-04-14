زيادة طفيفة في مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

شهدت مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي المقبل زيادة طفيفة بنسبة بلغت 5% فقط مقارنة بالعام المالي الحالي، وفقا لما أظهره البيان المالي التمهيدي لموزانة العام المالي الجديد 2018- 2019.

ويظهر البيان الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني، تخصيص مبلغ 86.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالي الجديد مقابل 82.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، أي بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه.

وقالت الوزارة في البيان إن الحكومة خلال العام المالي الحالي رفعت فاتورة دعم السلع التموينة إلى نحو 82 مليار جنيه مقابل 47.5 مليار جنيه في العام المالي السابق بنسبة ارتفاع بلغت 72.9%.

وتدعم الحكومة نحو 68.8 مليون مواطن من خلال حوالي 20.8 بطاقة تموين، بحسب بيانات لوزارة التموين.

وفي بداية يوليو الماضي رفعت الحكومة قيمت الدعم الشهري للفرد من السلع التموينية إلى 50 جنيها من 21 جنيها.

وقدرت الحكومة نسبة الزيادة في نصيب الفرد من دعم السلع التموينية بـ 138.1%، مقارنة بالعام المالي السابق.

وجاءت إجراءات الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مع صندوق النقد الدولي، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت الحكومة إن الزيادة في مخصصات دعم السلع التموينية خلال العام المالي الحالي جاءت حرصا منها على وجود قدر كبير من الحماية أثناء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وفي منتصف العام الماضي رفعت الحكومة أسعار البنزين والكهرباء والمياة، وهو ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر يوليو الماضي بنسبة بلغت 34.2%.

كما أن تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ساهم أيضا في رفع تكلفة استيراد السلع الأساسية مثل القمح والزيت والسكر التي تدخل ضمن المقررات التموينية.

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