الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بفعل خسائر لأسهم البنوك وتوترات سوريا

القاهرة- وكالات:

تراجعت الأسهم الأمريكية مساء أمس الجمعة مع فشل نتائج أعلنتها بنوك كبرى في إثارة حماسة المستثمرين القلقين من احتمالات اتساع نطاق الصراع في سوريا.

لكن المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت أنهت الأسبوع على مكاسب كبيرة، بحسب وكالة رويترز.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي منخفضا 122.91 نقطة، أو 0.50%، إلى 24360.14 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 7.69 نقطة، أو 0.29%، ليغلق عند 2656.30 نقطة.

وأنهى المؤشر ناسداك المجمع الجلسة منخفضا 33.60 نقطة، أو 0.47%، إلى 7106.65 نقطة.

وعلى مدى الأسبوع صعد داو جونز 1.79% وستاندرد آند بورز 1.99 بالمئة وناسداك 2.77%.