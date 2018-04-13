بنك القاهرة يبيع 16 ألف شهادة أمان بقيمة 19 مليون جنيه في 6 أسابيع

كتبت - منال المصري:

قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك باع 16 ألف شهادة أمان المصريين بقيمة 19 مليون جنيه، بعد مرور 6 أسابيع.

وأضاف فايد، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن البنك تلقى إصدار شهادات تحت التنفيذ بعدد 200 ألف شهادة جهات وشركات مختلفة سيتم إصدارها بعد انتهاء الإجراءات.

ويمتلك بنك القاهرة شريحة واسعة من عملاء المشروعات متناهية الصغر، ويستحوذ بين 35% إلى 40% من إجمالي مبيعات شهادة أمان المصريين، بحسب فايد.

وبدأت البنوك الأربعة طرح شهادة "أمان المصريين" بداية الشهر الماضي، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار شهادة للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية.

وأعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم بالتعاون مع أربعة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي، الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي لإطلاق شهادة أمان المصريين المغتربين بالخارج استجابة لطلبهم أسوة بالمصريين في الداخل.

وشهادة أمان المصريين، هي شهادة ادخار بنكية، تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه بحد أقصى للشخص الواحد، تدفع مرة واحدة.

وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، وتجدد تلقائيا مرتين، أي أن مدتها الإجمالية تصل إلى 9 سنوات.

وتوفر هذه الشهادة تغطية تأمينية في حالات الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث، سواء في شكل تعويض أو معاش شهري لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات.

وتعطي شهادة أمان لصاحبها فائدة سنوية ثابتة 16%، تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تسدد شهريا، لصالح شركة مصر لتأمينات الحياة، بقيمة تتراوح بين 4 و20 جنيها كل شهر، بحسب قيمة كل شهادة.