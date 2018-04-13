البوري بـ 48 جنيها للكيلو.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الأسماك، والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور.

وبتراوح سعر كيلو السمك البوري خلال تعاملات اليوم بين 42 و48 جنيها، وهي نفس أسعاره بالسوق أمس.

كما استقر سعر كيلو السمك البلطي بين 19.5 و21.5 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و125 جنيها، وسعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها.

وتروح سعر كيلو سمك المكرونة السويسي بين 60 و70 جنيها، وكيلو السبيط بين 70 و100 جنيه، وهي نفس أسعار الأمس