الطماطم تبدأ من 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور
كتبت- شيماء حفظي:
استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، عند مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و5.4 جنيه، والكوسة بين 2 و 4 جنيهات، واستقر سعر كيلو الملوخية بين 5 و 7 جنيهات.
واستقرت البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6 جنيهات، اليوسفي بين 3 و5.5 جنيه.، كما تراواح سعر كيلو الليمون البلدي بين 7 و9 جنيهات، والجوافة بين 4 و7 جنيهات، وهي نفس أسعار الأمس.
ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 و5.4 جنيه.
البطاطس بين 2 و3 جنيهات.
الكوسة بين 2 و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 8 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.
البسلة بين 5 و6.5 جنيه.
السبانخ 3 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6 جنيهات.
اليوسفي بين 3 و5.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 7 و9 جنيهات.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الفراولة بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.
الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.
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