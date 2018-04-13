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الطماطم تبدأ من 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

12:25 م الجمعة 13 أبريل 2018
الطماطم تبدأ من 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور

كتبت- شيماء حفظي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة، عند مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 و5.4 جنيه، والكوسة بين 2 و 4 جنيهات، واستقر سعر كيلو الملوخية بين 5 و 7 جنيهات.

واستقرت البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6 جنيهات، اليوسفي بين 3 و5.5 جنيه.، كما تراواح سعر كيلو الليمون البلدي بين 7 و9 جنيهات، والجوافة بين 4 و7 جنيهات، وهي نفس أسعار الأمس.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و5.4 جنيه.

البطاطس بين 2 و3 جنيهات.

الكوسة بين 2 و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و 8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه.

البسلة بين 5 و6.5 جنيه.

السبانخ 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 3.5 و6 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و5.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 7 و9 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

الفراولة بين 5 و8 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة أسعار الخضروات سوق العبور

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