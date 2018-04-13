مشرعون روس يقترحون حظرا على الواردات والاستثمارات الأمريكية

القاهرة - وكالات:

قال مشرعون روس، اليوم الجمعة، إنهم صاغوا مسودة تشريع ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة تقترح حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأمريكية إلى روسيا وفرض قيود على العلاقات الاقتصادية.

وقالت وكالة رويترز، إنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب مسودة القانون الأسبوع القادم.

وتقترح المسودة تقييد الواردات المصنعة بالولايات المتحدة من البرمجيات والسلع الزراعية، والأدوية الأمريكية التي يمكن استيرادها من أماكن أخرى، والتبغ والكحوليات.

وقال المشرعون إنهم اقترحوا حظر التعاون مع الولايات المتحدة في الطاقة النووية ومحركات الصواريخ وصناعة الطائرات، وتقترح المسودة أيضا حظر مشاركة شركات أمريكية في صفقات الخصخصة الروسية، بحسب الوكالة.

كما أظهرت مسودة تشريع بمجلس النواب الروسي، أن المشرعين يدرسون فرض قيود على شركات المحاسبة والاستشارات والمحاماة الأمريكية أو حظر عملها.

كان مشرعون قالوا في وقت سابق يوم الجمعة إنهم صاغوا مسودة تشريع ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة تقترح حظر استيراد مجموعة من السلع والخدمات الأمريكية وفرض قيود على العلاقات الاقتصادية.