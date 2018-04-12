الوكيل: تعاون مصري برتغالي في مجال الجلود والغزل والنسيج قريبا

القاهرة- وكالات:

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، إن الفترة القادمة ستشهد تعظيم الاستفادة من خبرة البرتغال في مجالات صناعة الجلود والغزل والنسيج بجانب الآلات والمعدات الحديثة والتدريب.

وأضاف الوكيل، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري البرتغالي، إن دور القطاع الخاص مهم في دفع علاقات التعاون ودعم الشراكة بين البلدين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الوكيل، إن مصر قطعت شوطا كبيرا على طريق الإصلاح الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وإنها تشهد حاليا حالة من الاستقرار السياسي بعد الانتهاء من الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حيث أصبح الاستقرار السياسي والاقتصادي حقيقة وليس حلما".