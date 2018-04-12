218 مليون يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال العام الماضي

القاهرة- مصراوي:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرتغال، ارتفع إلى 218 مليون يورو، خلال العام الماضي، مقابل 192.5 مليون يورو في 2016.

وأضاف الوزير في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه، أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، أمام الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك، إن الاستثمارات البرتغالية في مصر تبلغ 405 ملايين دولار في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والملابس الجاهزة والطاقة المتجددة .

وأضاف أن مؤشرات التبادل التجاري والاسثتمارات المشتركة بين البلدين "لا تعكس الامكانات الضخمة للاقتصادين المصري والبرتغالي".

وتأتي تصريحات الوزير بالتزامن مع زيارة الرئيس البرتغالي للقاهرة والتي تستمر 3 أيام، وبدأها اليوم بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال قابيل إن هناك فرصاً كبيرة للتعاون بين مصر والبرتغال في مجالات صناعة الجلود "لاسيماً وأن صناعة الأحذية بالبرتغال تعد واحدة من أهم الصناعات في العالم كما تعد مصر من أهم الدول المصدرة للجلود للبرتغال".

ودعا الوزير الشركات البرتغالية المعنية للاستثمار في هذا مدينة الروبيكي، مشيرا إلى أن مصر تستهدف زيادة صادرات الجلود من 200 مليون دولار سنوياً إلى مليار دولار بحلول عام 2020.

وقال قابيل إن زيارة الرئيس البرتغالي الحالية للقاهرة وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للبرتغال تمثلان نقطة تحول هامة في مسار العلاقات الاستراتيجية المصرية البرتغالية وتمهدان الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والبرتغال.

وقال محمد أبوالعينين رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك، إن السوق المصري يمتلك فرصاً استثمارية ضخمة في مختلف القطاعات خاصة في قطاعات الخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات، مشيرا إلى إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية مصرية برتغالية مشتركة بمنطقة محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي.